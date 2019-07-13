13.07.2019 13:59
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mardin'de kaçakçılık operasyonu

Mardin

Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonlarda 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirilirken, operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 11 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN
Kaynak: İHA
Mardin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:13   Van'da nefes kesen rehine kurtarma operasyonu
18:11   Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yine yangın çıktı
18:07   Güvenlik amiri ile çalışan arasında torpil ve telefonla oynama kavgası kamerada
18:05   Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu
17:57   Ev sahibi ve kiracı arasındaki husumet kanlı bitti
17:54   7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı, vatandaşlar seferber oldu
17:54   Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda köprü üzerine çıkan bir şahıs, intihara teşebbüs ediyor.