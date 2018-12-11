Mardin'de Kadın Aile Hekimine Ve Eşine Saldırı

10 Aralık 2018 tarihinde Bağlar Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan olayda, aile sağlığı merkezine gelen bir şahıs Dr. İmen Dağ'dan o an orada olmayan ve hasta olduğunu iddia ettiği bir başka kişi için antibiyotik ilaç yazılmasını talep ediyor.

Dr. İmen Dağ tarafından talebinin ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğunun ve karşılanamayacağının söylenmesi üzerine de yakınları ile beraber kadın aile hekimine saldırıyor.

2 Hekime birden saldırı

O an eşini almaya gelen Midyat Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Doktoru Yaşar Dağ da saldırganların hedefi haline geliyor.

Göz kemiği ve burnu kırılan Dr. Yaşar Dağ tedavisi için Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor.