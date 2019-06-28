28.06.2019 01:08
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Mardin'de kaldırımdaki ağacı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki çınar fidanını asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Oran'a 100 fidan dikme cezası verildi

Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki çınar fidanını asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Oran'a 100 fidan dikme cezası verildi.

Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde kaldırımdaki çınar fidanının kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, fidanı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.
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Kaynak: Euronews.com
Cumhuriyet Mahallesi , Kızıltepe , Mardin , Dünya

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