Haberler » 3. Sayfa » Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

10.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:46Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:37  Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali - Haberler
21:36  Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma - Haberler
21:33  Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
21:27  Haftanın No Comment videoları: Yüzen e-bisiklet, Kyoto'da geyşaların dansı, Kara Nasıralı Festivali - Haberler
21:20  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde AA'ya iki ödül - Haberler
19:51  Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Haberler
19:05  Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Haberler
18:57  NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir - Haberler
18:14  Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı - Haberler
18:08  Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı - Haberler
10.01.2020 21:39:47