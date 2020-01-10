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Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mardin'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

10.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:05Mardin'de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı
'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Midyat Dargeçit karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. idaresindeki 47 LG 312 plakalı kamyonet ve Abdürrahim K. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralanırken kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
(Selman Güneş/İHA)

Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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