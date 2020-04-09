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Mardin'de kapalı semt pazarı hizmete girdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan modern kapalı semt pazarı hizmete girdi.

09.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:30
Mardin'de kapalı semt pazarı hizmete girdi
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan modern kapalı semt pazarı hizmete girdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla hem korona virüs salgını mücadelesini hem de yatırım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, en çok istek alan konuların başında yer alan pazar yerlerinin modern hale getirilmesi projesi kapsamında başlattığı kapalı semt pazarı çalışmasını tamamlayarak pazarı vatandaşların ve pazarcı esnafın hizmetine sundu. Vatandaşların dört mevsim güvenle alışveriş yapacakları modern kapalı semt pazarının Ravza Caddesi 49'uncu sokakta hizmete girmesiyle birlikte Yenişehir Mahallesinde farklı noktalarda salı, perşembe ve cumartesi günleri kurulan pazarlarda korona virüs önlemleri kapsamında konforlu ve daha hijyenik bir ortamın sunulduğu kapalı semt pazarında kurulacak.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamda kurulan tezgahlarda 3 metre mesafe kuralı uygulandığı kapalı semt pazarında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca, dezenfekte çalışması yapılırken pazarcı esnafına maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtıldı. Semt pazarı girişinde oluşturulan kontrol noktasında da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta görevlilerince, ateş ölçümleri yapılan ve ellerine dezenfektan sıkılan vatandaşlar dağıtılan eldiven ile maskeleri takarak alışverişlerini yaptı.

Pazar esnaflarını da sosyal mesafeye uyulması, maske ve eldiven takılmaları konularında sürekli uyaran zabıta ekipleri, vatandaşları da tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda uyardı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel
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