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Mardin'de kapkaççılık yapan bir kişi çaldığı çantayla birlikte yakalandı

Mardin'de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli çaldığı çantayla birlikte Nusaybin'de yakalandı.

10.11.2019 00:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 00:38Mardin'de kapkaççılık yapan bir kişi çaldığı çantayla birlikte yakalandı
'de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli çaldığı çantayla birlikte 'de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İlçesi Otogarı'nda kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin polisi, ilçe girişlerinde kontrol noktalarında aramaları sıklaştırdı. İlçe girişindeki İpek yolunda durdurulan bir otobüste polis şüphelendiği bir kişinin çantasında arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın Artuklu ilçesinden kapkaç yöntemiyle çaldığı bildirilen el çantası ve içerisindeki telefon ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi. - MARDİN

Nusaybin, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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