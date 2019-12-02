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Mardin'de karar tiyatro oyununa yoğun ilgi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "Karar" tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

02.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:34Mardin'de karar tiyatro oyununa yoğun ilgi
Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "Karar" tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Atatürk Kültür Merkezinde, Diyarbakır Devlet Tiyatro'su tarafından oynanan "Karar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılım gösterdiği oyuna vatandaş ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Ferdinand Van Schirach'in yazdığı Haldun Ulvi Alacakaptan çevirisini yaptığı "Karar" adlı oyunu Çağdaş Umut Tanyolu yönetiyor. AKM'de iki perdede sahnelenen oyun; bir mahkeme salonunda insanlık onurunu üstün tutan Anayasa İlkeleri ile olağanüstü durumlarda insan yaşamı üzerine verilen kararları tartıya bırakıp, hangisinin ağır basacağına ise seyirciler karar veriyor. Juri olarak oyuna dahil edilen seyirciler, tiyatronun sonunda duruşmanın durumu hakkında kararlarını verdi. - MARDİN

Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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