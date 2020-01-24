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Mardin'de karla mücadele

Midyat ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yürütüyor.

24.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:56Mardin'de karla mücadele
ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yürütüyor.
Midyat Belediyesince, kar yağışının ardından karla mücadele ekibi hazır hale getirildi. Ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, , Fen ve Temizlik personeliyle karla mücadele çalışmasına başladıklarını söyledi.

Kutlu, "Belediye Başkanımız Veysi Şahin'in talimatıyla karla mücadele için etkin ve çeşitli önlemler aldık. Koordineli olarak, ekiplerimizin açtığı yol ve kaldırımlar kar yağışından dolayı tekrar kapanabiliyor, bu da karla mücadelede sürekliliği gerektiriyor. Acil vaka ihbarı aldığımız zaman çalışmaları bırakıp, vakalara müdahale ediyoruz. Karla mücadele çalışmamızı 12 iş makinesi, 120 personelle sürdürüyoruz." dedi.

Zabıta, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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