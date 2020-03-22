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Mardin'de, kilise ve manastırlarda ayin yapılmadı

HRİSTİYAN dinine mensup Süryanilerin ağırlıkta yaşadığı Mardin'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırlarda pazar ayini yapılmadı.

22.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:34
Mardin'de, kilise ve manastırlarda ayin yapılmadı

HRİSTİYAN dinine mensup Süryanilerin ağırlıkta yaşadığı Mardin'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırlarda pazar ayini yapılmadı.

Mardin'deki kilise ve manastırlar, geçen hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatılırken, ayinlere ara verildi. Artuklu ve Midyat ilçesinde yerleşik olan Süryani cemaatine ait ibadet yerleri, hem ibadete hem de ziyarete kapatıldı. Süryaniler de bugünkü pazar ayinlerini evde yaptı.

Tarihi Deyrulzafaran ve Deyulumur (Mor Gabriel) manastırları ile Kırklar Kilisesi başta olmak üzere bütün kilise ve manastırları ziyarete ve ayine kapatan Süryani Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Sağlık Bakanlı'ğının aldığı tedbirler kapsamında pazar günü kiliselerde ayin yapılmadığını söyledi. Akyüz, "Cemaatimin üyeleri duasını evde yaptı. Pazar günleri kilisemizin avlusu dolu olduğu halde bugün bomboş kimse yok. Bu salgın hastalıktan uzak durma için herkes devletin aldığı karara uymak zorunda. Biz de devletimizin aldığı kararlara uymaktayız" dedi.

Salgının insanlardan uzaklaşması için dua ettiklerini belirten Akyüz, "İbadetler bireysel olarak yapılıyor. Herkes üzerine düşeni yaparken bizlerin de üzerine düşen görevler var. Biz ruhaniler olarak görevimiz Allah'a yaptığımız dua ve yakarışlarla bu salgını insanlardan uzaklaştırmasıdır. Yüce Allah'tan temennimiz odur. Bu yüzden sürekli dua ediyoruz bütün insanlık için" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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