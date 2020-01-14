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Mardin'de kırsal mahalledeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerdeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.

14.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:36Mardin'de kırsal mahalledeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı
Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerdeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.
Mardinmasa ekipleri, "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde okuyan öğrencilerin soğuktan etkilenmemesi için atkı, bere ve eldiven dağıtıyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçesi ve Hayırlı mahallelerindeki minik öğrencileri ziyaret ederek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediye olarak gönderdiği atkı, bere ve eldivenleri dağıttı.
Hediyelerini alan minik öğrenciler mutluluk yaşarken, Vali Yaman'a teşekkür etti.
Vali Yaman, "Minik Eller Üşümesin Projesi" ile kırsal mahallelerdeki öğrencilere atkı, bere ve eldiven hediye etmeye başladıklarını söyledi.
Şehir genelinde çalmadık kapı bırakmamak için gece gündüz demeden çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Yaman, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mardinmasa birimi ile hayata geçirdikleri 38 sosyal sorumluluk projesi ile şehir genelindeki vatandaşların gönüllerine dokunduklarını aktardı.
Yaman, soğuk kış günlerinde minik öğrencilerin kendilerini ısıtan hediyelerle mutluluk duyduğunu aktararak, "Öğrencilerimiz her şeyin en güzeline layık. Belediyemizin imkanlarını onlar için kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Mustafa Yaman, Ahmetli, Mardin, Derik, Güncel

Kaynak: AA

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