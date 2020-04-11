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Mardin'de korona virüsü yenen çift, aynı gün taburcu oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virus teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan çift, bir hafta süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.

11.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:16
Mardin'de korona virüsü yenen çift, aynı gün taburcu oldu
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde korona virus teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan çift, bir hafta süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.

Kızıltepe'de Süleyman Kılıç (64) ile eşi Tülay Kılıç (60) çifti, ateş, öksürük, sırt ağrısı, terleme, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran Kılıç çifti, yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Yapılan tetiklerin ardından hastaneye yatırılan karı koca, 1 haftada virüsü yenerek taburcu edildi. Tedavi gördükleri bölümden izolasyon kurallarına uygun bir şekilde taburcu edilen ve sağlık çalışanları tarafından evlerine uğurlanan karı-koca, büyük sevinç yaşadı.

1 hafta sonra iyileşerek taburcu olan çiftin, tedbir kapsamında 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel
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