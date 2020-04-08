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Mardin'de koronavirüs tedavisi gören kardeşler taburcu edildi

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören yazar Mahmut Kılınç ve ağabeyi taburcu edildi.

08.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:34
Mardin'de koronavirüs tedavisi gören kardeşler taburcu edildi
Mardin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören yazar Mahmut Kılınç ve ağabeyi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastaneye başvuran Kılınç ve ağabeyi Mehmet Kılınç'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Hastanede 6 gün tedavi gören Kılınç kardeşler, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Hastane personelinin alkışları eşliğinde hastaneden ayrılan Kılınç kardeşler, tüm hastane çalışanlarına yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Kılınç kardeşler, 14 gün evde karantinada kalacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Kılınç, Mahmut Kılınç, Mardin, Güncel
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