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Mardin'de koronavirüs tedbirleri

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, koronavirüs salgınıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda özenle çalıştıklarını belirtti.

20.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:22
Mardin'de koronavirüs tedbirleri
Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, koronavirüs salgınıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda özenle çalıştıklarını belirtti.
Tutaşı, yaptığı açıklamada, vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanların dezenfekte edildiğini belirtti.
Başta ibadethaneler ve kamu kurumları olmak üzere ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tutaşı, şöyle konuştu:
"Gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan incelemelerde yurda kaçak yollarla sokulan 452 kolonya Artuklu Belediyesi Zabıta Amirliğince ele geçirildi. Belediye olarak halkı bu salgın konusunda bilinçlendirmek ve yayılmasını önlemek adına yapılan çalışmalar da ele geçirilen sahte kolonyalara el konuldu ve numuneleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca gerek fırınların gerekse diğer gıda işletmeler de sık denetimlere tabi tutulacak."
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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