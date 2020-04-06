Mardin'de koronavirüs tedbirleri
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ile pazarda esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.
06.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:50
Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri pazarda esnaf ile vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı, ateş ölçümü yaptı, vatandaşların eline dezenfektan sıktıktan sonra pazara girmesini sağladı.
Zabıta ekipleri tezgahlar arasında 3 metre mesafe bulundurulması ile ilgili de denetim yaptı.
Ekipler ateşi yüksek olanları 112 Acil Servis ekiplerine bildirecek.
Kaynak: AA