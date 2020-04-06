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Mardin'de koronavirüs tedbirleri

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ile pazarda esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

06.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:50
Mardin'de koronavirüs tedbirleri
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ile pazarda esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.
Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri pazarda esnaf ile vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı, ateş ölçümü yaptı, vatandaşların eline dezenfektan sıktıktan sonra pazara girmesini sağladı.
Zabıta ekipleri tezgahlar arasında 3 metre mesafe bulundurulması ile ilgili de denetim yaptı.
Ekipler ateşi yüksek olanları 112 Acil Servis ekiplerine bildirecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel
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