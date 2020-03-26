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Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske üretimi yapılıyor

Mardin'de 5 yıldır faaliyet gösteren Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs salgına karşı sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske yapılıyor.

26.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:01
Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske üretimi yapılıyor
Mardin 'de 5 yıldır faaliyet gösteren Artuklu Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) koronavirüs salgına karşı sağlık çalışanları için yüz koruyucu maske yapılıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, yaptığı açıklamada, 2 merkezde ayda 800 civarında yüz koruyucu maske üretebileceklerini belirtti.
Yeni yatırımlar yaparak üretim kapasitesini artıracaklarını kaydeden Sümer, şöyle dedi:
"Özellikle sağlık çalışanları için büyük önem taşıyan yüz koruyucu siperlerin üretiminde sıkıntılar yaşanması üzerine, biz de üretimine başladık. Bir adedi yaklaşık 2 saatte üretilebilen ve kurumuzdaki 3D yazıcılarla ile sürdürdüğümüz üretim, ilerleyen günlerde 3D yazıcılarımızın artmasıyla artırılacak."
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Kaynak: AA

Etiketler: Aziz Sancar, Artuklu, Mardin, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske üretimi yapılıyor - Haberler

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