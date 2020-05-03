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Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu

Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu olduMARDİN'de 15 günlük tedavilerinin ardından koronavirüsü yenen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

03.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:25
Mardin'de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
MARDİN'de 15 günlük tedavilerinin ardından koronavirüsü yenen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Mardin'de 15 gün önce koronavirüs teşhisi konularak, tedaviye alınan 3 kişi, taburcu oldu. Mardin Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu olan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı. Sağlık personeli, taburcu olanlara evlerinde geçirecekleri 14 günlük karantina süresince yapmaları gerekenleri anlattı. Mardin’de koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Güncel, Haber

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