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Mardin'de Koruyucu Destek Projesi

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamlığı Koruyucu Destek Projesi kapsamında şehit yakınları ile kadınları, Diyarbakır'a götürerek Eğil ve Çermik ilçelerini gezdirdi.

23.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:34Mardin'de Koruyucu Destek Projesi
'in İlçe Kaymakamlığı Koruyucu Destek Projesi kapsamında şehit yakınları ile kadınları, 'a götürerek ve Çermik ilçelerini gezdirdi.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar koruyucu destek projesi kapsamında Artuklu'dan 45 kadını Diyarbakır'ın Eğil ve Çermik ilçelerine götürdüklerini belirterek, amaçlarının kadınlar arasında dayanışma duygularını arttırmak ve ilçelerin kültürel alanlarını tanıtmak olduğunu söyledi. İlçelere yönelik yapılan kültür gezilerinin önemli bir etkinlik olduğunu da belirten Kaymakam Gökpınar, "Kadınlarımız Diyarbakır'a gelerek Çermik kaplıcalarını ve Eğil'de bulunan peygamber türbelerini ilk kez görme fırsatı buldular. Kaymakamlık olarak kadınlarımızın öz güvenlerini artırıcı pek çok çalışma sürdürmekteyiz, kadınlarımızın sosyal hayata katılımlarına ön ayak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, Artuklu Kaymakamı ve yetkililerine teşekkür etti. - MARDİN

Diyarbakır, Artuklu, Mardin, Eğil, Güncel

Kaynak: İHA

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