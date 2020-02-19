Haberler » Güncel » Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi - Haber

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi

Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

19.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:32Mardin'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi
'de kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Gençlik Merkezi Konferans Salonunda kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.
Söyleşiye Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve sanatçı Bedri Ayseli katıldı. Gençler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.
Prof. Dr. Ateş, söyleşide, kültür ve diplomasi konularına değindi.
Söyleşinin ardından sanatçı Bedri Ayseli, konser verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:44  Niko Kovac kimdir? Niko Kovac kaç yaşında, nereli?
09:29  Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk dizileri
08:59  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 975. hafta Şans Topu sonucu
19.02.2020 11:07:54