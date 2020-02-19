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Mardin'de 'kültürel diplomasi' söyleşisi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik Merkezinde kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

19.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:35Mardin'de 'kültürel diplomasi' söyleşisi
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik Merkezinde kültürel diplomasi konulu söyleşi düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın katılımlarıyla, Gençlik Merkezi konferans salonunda 'kültürel diplomasi' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve sanatçı Bedri Ayseli katıldı. Gençler, söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, söyleşide, kültür ve diplomasi konularına değindi. Diplomasinin devletler arasındaki ilişkilerini düzenlediğini belirtti. Prof. Dr. Ateş kültürün ise yaklaşık 800 anlamı olduğunu, bir anlamının ise anlamak, anlatmak ve anlamlandırmak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ateş, "Modern dünyada tekrar sadeliğe geri dönüş var çünkü insanlar bunlarda anlam buluyor. Kültürel diplomaside etkili olmak için göstermek, aynı sahneyi paylaşmak, değişim programı, karşı taraftakine fırsat tanıma gibi adımlar vardır. Kültürel diplomasi, barışı yaygınlaştırmaktır. Bu toprakların kültürel diplomasisi kendini sığaya çekmektedir" dedi.

Söyleşinin ardından sanatçı Bedri Ayseli, mini bir konser verdi.

Program sonunda Vali Mustafa Yaman Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve sanatçı Bedri Ayseli, gençlerle toplu fotoğraf çekti. - MARDİN

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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