Mardin'de kurulan Biçen Sosyal Tesisleri göz kamaştırıyor

Bir zamanlar terörle anılan Mardin, güvenlik güçlerinin istikrarlı mücadelesi ile sağlanan güven ortamı sonrası yatırımcıların ilgi odağı oldu. Bölgede son olarak Ali Biçen isimli girişimci tarafından kurulan Biçen Sosyal Tesisleri adeta göz kamaştırıyor. Midyat- Nusaybin yolu üzerinde kurulan ilk sosyal tesis olma özelliğini taşıyan kuruluş ile kentin istihdamına da katkı sağlanıyor. Avrupa'da bulunan tesislere taş çıkaran yatırım, kent için de çok büyük bir öneme sahip.

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Tesise ailece gelenlerin keyifli zaman geçirmek için çeşitli alternatifleri bulunuyor. İçerisinde birçok işletme olan tesiste; otel, ızgara restoran, alakart restoran, açık yüzme havuzu, cafe ve kasap bulunuyor.

KENTİN EN MODERN TESİSİ

Kentin turizmini de geliştirecek görkemli tesis doğaya hakim konumu ile konuklarına lüx bir konaklama ve leziz tatlar sunuyor. Mardin'in en modern otel konaklama ve restaurant merkezi olan Biçen Hotel bol oksijen ve doğal güzelliklerle birleştirerek konuklarına 'iyi hissetmenin mutluluğunu' yaşatıyor.

DÜĞÜN VE DAVET YAPILABİLİYOR

Havuz ve doğa manzaralı lüx odaları, yeşillikler içindeki restaurant, düğün ve davet mekanlarıyla konukseverliğini bir arada sunan Biçen Sosyal Tesisleri davetlileri adeta unutulmaz anlar yaşatıyor.

KEYİFLİ ANLAR İÇİN DAVETLİSİNİZ

Tesisin yatırımcısı Ali Biçen cesaret ile yola çıktığını belirterek, çocukluğunun geçtiği butoprakların değerine değer kattığı bu projenin bir başlangıç olduğunu söylüyor. Biçen tüm Mardinlileri ve Mardin'i merak edenleri keyifli anlar yaşamak için tesislere davet ediyor.

Biçen Hotel'den görüntüler;