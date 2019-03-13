Mardin'de Kurulan Hayvan Hastanesi Açıldı

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İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehri Belediyesinin Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesinin açılışı yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, açılış töreninde, belediyenin hayvanlar konusunda Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.İnanç ve adetler gereği beraber yaşanılan ve insana hizmet eden hayvanların sevilmesi gerektiğine işaret eden Yaman, hayvanların bakım ve tedavilerini yaptıklarını söyledi.Yaman, "Hayvanları burada tedavi edemiyorsak, uçakla İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Yurt dışına da hayvan göndererek sahiplendiriyoruz. Bu şehir bizim, bu şehirde yaşıyoruz ve şehrin her alanında biz varız. Rehabilitasyon Merkezi olarak kentte tüm okullara ve oradan öğrencileri merkeze getirmek suretiyle hayvan sevgisini aşıladık. Bu çok güzel bir durum." diye konuştu.Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Saffet Yavuz da hayvan barınağının daha önce çok kötü durumda olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:"Bulunduğumuz bu alanda, geçmiş belediyenin resmen sürgüne gönderdiği veteriner ve birkaç hayvan bakıcı, bir stetoskop ve bir ateş ölçer haricinde bir şey yoktu. Hatta elektrik, su bile yoktu. Merkezimize 1.5 milyon yatırım yaptık. Araçlarımızı yeniledik ve personel desteği aldık, tıbbi cihazlarımızı yeniledik. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi. Hayvan Hastanesinde ortez, protez, katarakt ve felçli hayvanlara yürüteç ve birçok operasyon gerçekleşiyor. Hemogram, biyokimya, ultrason ve röntgen cihazımız mevcut."AK Parti merkez Artuklu Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Tutaşı ise Mardin halkı adına Yaman'a teşekkür ederek, birçok yerde böyle bir hastanenin bulunmadığını dile getirdi.Veteriner Tarkan Özvardar, 25 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle tam donanımlı bir yer gördüğünü aktardı.Daha sonra Hayvan Hastanesinin açılışı gerçekleştirildi.