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Mardin'de kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı

Mardin'in kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı.

23.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:36
Mardin'de kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı
Mardin 'in kuyuya düşen inek ve horoz kurtarıldı.
Mazıdağı 'nın Şanlı Mahallesinde bir ineğin Artuklu'ya bağlı Höyüklü Mahallesinde ise horozun kuyuya düşmesi üzerine vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne iletti.
Ola yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma sonucunda çıkardıkları hayvanları sahiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mazıdağı, Mardin, Güncel

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