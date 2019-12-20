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Mardin'de Mevlana çalıştayı

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, '746. vuslat yıl dönümü Mevlana' çalıştayı düzenlendi.

20.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:32 Mardin'de Mevlana çalıştayı
Artuklu Üniversitesi'nde, '746. vuslat yıl dönümü Mevlana' çalıştayı düzenlendi.

MAÜ kampüsünde yer alan Kültür Merkezi Ebu'l Ula el-Mardini konferans salonunda düzenlenen çalıştaya, çok sayıda akademisyen, yazar, üniversite öğrencisi ve kurum temsilcileri katıldı.

Şahadetinin üzerinden geçen 746 yıla rağmen ulusal ve uluslarararası her kesimin Mevlana'nın eserlerine büyük ilgi gösterdiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Nesim Doru, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflardan biri olarak kabul edilen hoşgörü ve barışın sembolü olan Mevlana'nın eserlerinde ele aldığı derin mananın iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.

746. vuslat yıl dönümü Şeb-i Arus temasıyla düzenlenen ve gün boyu süren çalıştaya, 'tarihi kaynaklara göre Mevlana'nın hayatı ve eserleri', 'İran şiir geleneğinde referans değişimi, Şehname –Mesnevi örneği', 'Makalat-ı Şems'e göre Şems-i Tebrizi', 'Mevlana ve Hüsameddin Çelebi ilişkisi', 'Mevlana Ehl-i Beyt ve Kerbela', 'Hz. Mevlana ve vefa', 'Mevlana'da benliğin fenası', 'Muhammed Ali Muvahhid'in hazırladığı Mesnevi şerhi' ve 'Melaye Ciziri divanında Mevlana etkisi' gibi on üç farklı başlık altında ve üç ana oturumda bilgiler sunuldu.

Çalıştay, değerlendirme oturumu ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MARDİN

Mevlana Celaleddin Rumi, Artuklu Üniversitesi, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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