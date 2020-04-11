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Mardin'de MİT ve jandarma, bombalı eylem hazırlığında olan teröristleri son anda önledi

Mardin'de MİT ve jandarma, bombalı eylem hazırlığında olan teröristleri son anda önledi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Jandarma, MİT ve TSK'nın müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye'de 5 kişilik terör örgütü PKK mensubunun Türkiye'ye geçiş yapacağı ve bombalı eylem...

11.04.2020 23:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:17
Mardin 'de MİT ve jandarma, bombalı eylem hazırlığında olan teröristleri son anda önledi
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Jandarma , MİT ve TSK'nın müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye 'de 5 kişilik terör örgütü PKK mensubunun Türkiye'ye geçiş yapacağı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. 5 bölücü terör örgütü mensubuna karakol personeli tarafından müdahale edilmesi üzerine şahısların ellerinde bulunan malzemeleri atarak geri kaçtıkları öğrenildi. Alınan istihbarat sonucunda hudut birlikleri sınır hattında, JÖH ve komando birlikleri geri hatta tedbir alırken MİT tarafından istihbarat desteğine devam edildi.
Jandarma ve MİT, Suriye'den bombalı eylem için 5 terör örgütü PKK mensubunun Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisini aldı. Kızıltepe Şenyurt Mahallesi Aşağı Salkım Mezrasında Karatepe Piyade Hudut Karakolu sorumluluğunda bulunan sınır hattından yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5 bölücü terör örgütü mensubuna karakol personeli tarafından müdahale edilmesi üzerine şahısların ellerinde bulunan malzemeleri atarak geri kaçtıkları öğrenildi.
Terör örgütü mensuplarının kaçtığı bölgede yapılan incelemede 1 siyah naylon poşet ve 1 sırt çantasının olduğu tespit edilmesi üzerine JÖH ve komandolar tarafından alınan emniyet tedbirlerinin ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba ve mayın arama köpek unsurları ile şüpheli poşet ve çantada yapılan kontrolde Mikser ve Duman isimli köpeklerin tepki vermesi üzerine olay yeri inceleme ve patlayıcı madde uzmanları olay yerine gelerek gerekli emniyet tedbirlerini alıp inceleme yaptı. Yapılan inceleme neticesinde; sırt çantası ve siyah naylon poşet içerisinde 2 adet ayakkabı, 15 kilogram plastik patlayıcı madde 9 bin 200 Suriye parası, 4 adet sim kart, 9 adet pil, 3 adet R/F komutalı EYP ateşleme anahtarı, 6 adet elektrikli fünye, 3 paket sigara, 1 adet siyah deri mont ve 1 adet termal sırt çantası kılıfı bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin kriminal inceleme için muhafaza altına alındığı bildirildi. Mardin’de MİT ve jandarma, bombalı eylem hazırlığında olan teröristleri son anda önledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Suriye, Mardin, 3. Sayfa
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