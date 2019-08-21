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Mardin'de motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir motosiklet, bisikletliye çarptı.

21.08.2019 14:16 Mardin'de motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir motosiklet, bisikletliye çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi Yeşil Derik Caddesi üzerinde yaşandı. Bisikleti ile ana yola çıkan Erman Öztürk ile karşı yönden motosikleti ile gelen Mazlum Aba çarpıştı. Çarpışma esnasında her iki sürücü yola savrularak yaralandı. Ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Her iki sürücünün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN


Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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