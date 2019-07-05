05.07.2019 18:13
Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de 'Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi' hayata geçti

Mardin

Mardin'in Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği, İŞKUR tarafından kabul edilen Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi kapsamında alınacak engelli kursiyerlere belirli miktar ücret verileceği kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği, İŞKUR tarafından kabul edilen Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesi kapsamında alınacak engelli kursiyerlere belirli miktar ücret verileceği kaydedildi.

Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği, Muhasebeye Güçlü Engelliler Yardımcı Oluyor Projesini hayata geçirdi. İŞKUR tarafından kabul edilen projeyi seçilen engelli kursiyerlere belirli bir miktar ücret verileceği belirtildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Derneği Başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin İŞKUR tarafından 2019 yılında desteklenen bedensel engelli bireylere yönelik projeleri kapsamında muhasebe yardımcılığı kursunun verileceğini söyledi. Taşkın, "Başvuru yapmak isteyen kişiler en geç pazartesi gününe kadar Kızıltepe veya Mardin İŞKUR'a başvuru yapmaları gerekiyor. Kursumuz ücretsiz olup, kurs programına seçilecek kişilere İŞKUR tarafından zaruri giderler kalemleri adı altında banka hesaplarına ödeme yapılacaktır. Kurs sonunda Halk Eğitim ve İŞKUR onaylı sertifikalar dağıtılacaktır. Kursa katılacakların en az ilkokul mezunu olmak ve yüzde 40 bedensel engelli raporuna sahip olması gerekmektedir" dedi.

Kurs sonunda Halk Eğitim ve İŞKUR onaylı sertifikaların kursiyerlere verileceği ifade edildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, İŞKUR, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:41   Kazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildi
19:41   195 düzensiz göçmen yakalandı
19:40   Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
19:39   Teknelere eşlik eden yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
19:39   Hafif düzey zihinsel engellilere sanatla terapi
19:39   Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi - TEKİRDAĞ
19:39   Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da