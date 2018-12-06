Mardin'de Muhtarların Taleplerini Yerine Getirildi

06 Aralık 2018 Perşembe 12:11



06 Aralık 2018 Perşembe 12:11

Mardin Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar muhtarların 2 bin 500'e yakın talebini yerine getirdi.Mardin'de muhtarlarla sürekli istişare halinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, talepleri hızla yerine getiriyor. Kentte şimdiye kadar muhtarların 2 bin 500'e yakın talebi yerine getirildi. Yapılan iş birliği ile kırsal mahallelerin sorunları kısa sürede çözüldü. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il genelinde en ücra mahallenin bile sıkıntılarını iş birliği içinde çözdüklerini kaydetti. Yaman, "İlimiz 2 yıl içinde büyük değişim yaşamış ve bu değişim vatandaşlarımızın mutlu olmasını sağlamıştır. Projelerimiz il ve ilçe merkezlerinle yeterli kalmayıp, bütün kırsal mahallelerimizi de kapsamıştır. Biz mahallelerimizin de en güzel ve yaşanabilir olması hedefiyle birçok çalışmayı hayata geçirdik. Mahallelerimize yollarımızdan parklara, sosyal yaşam evlerinden çevre düzenlemesine kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızda şüphesiz muhtarlarımız ile sağladığımız sinerji önemlidir. Belediye bünyemizde yer alan Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı da muhtarlarımız ile iletişimimiz konusunda önemli bir misyon üstlendi" dedi."Birimlerimiz titiz çalıştı"Sürekli ziyaretler ile kırsal mahallelerin beklentilerinin hemen yerine getirildiğine işaret eden Yaman, "İlgili birimimiz neredeyse hergün mahalle muhtarlarımızın arasında yer aldı. Onların talep ve önerilerinin sağlanması için hassasiyetle çalıştı. Karşılaşılan sorunlar için koordinasyonda en başarılı şekilde sağlandı. Bugüne kadar 2 bin 500 civarında talep ve sorun öğrenilerek giderildi. Öte yandan bu iş birliği neticesinde Kızıltepe ilçemizde muhtarlarımızın en iyi fiziki ortamlarda hizmet vermesini sağlayacak muhtarlar ofisini de hizmete açtık. İş birliğimiz ile güzel çalışmalar devam edecek" diye konuştu. - MARDİN