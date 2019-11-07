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Mardin'de öğrenciler gezici kütüphane ile farklı kitaplara kavuşuyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde kütüphanesi bulunmayan uzak okullarda eğitim gören öğrenciler, gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor.

07.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:24 Mardin'de öğrenciler gezici kütüphane ile farklı kitaplara kavuşuyor
Mardin'in Artuklu ilçesinde kütüphanesi bulunmayan uzak okullarda eğitim gören öğrenciler, gezici kütüphane ile kitaba kavuşuyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren gezici kütüphane aracı, Okay Yaşar Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencilerle buluştu.
Aracı gören ve büyük sevinç yaşayan öğrenciler, görevlilerin refakatinde farklı türden kitapları alma ve okuma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezici kütüphane aracının daha çok kırsal mahallelere giderek, buradaki okullarda öğrencilerle buluştuğunu söyledi.
Kütüphanesi bulunmayan ve kütüphaneden uzak olan okullara da hizmet götürdüklerini dile getiren Aydın, "Bu etkinliğimizi daha da yaygınlaştıracağız. Kütüphanesi bulunmayan okullarımıza da kitap götürmeye başlayacağız. Her öğrencinin eline muhakkak kitap geçecek." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da kitap okumanın önemine dikkati çekti.
Sarı, "Öğrencilerimizi kitapla buluşturduğumuz sürece gelecek bizim. Kitap okuma işi toplumun en kılcal damarlarına kadar yaygınlaştırılacak. Gelecek Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.
Okay Yaşar Lisesi Okul Müdürü Ömer Hedekoğlu da her hafta bir saati kitap okuma saati olarak belirlediklerini belirterek, okula kitap ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğrencilerden Mustafa Tek, okulda kitap sayının az olması nedeniyle kitap okumakta zorlandıklarını anlatarak, gezici kütüphane sayesinde farklı kitaplara ulaştıklarını belirtti.

Artuklu, Mardin, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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