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Mardin'de öğrencilere kuaför hizmeti

Mardin'de kırsal mahallelerdeki öğrencilerin saç bakımları yapıldı.

12.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:04Mardin'de öğrencilere kuaför hizmeti
'de kırsal mahallelerdeki öğrencilerin saç bakımları yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gönül Elçileri, Berberler ve Kuaförler Odasının işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında 10 ilçenin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrencilere kuaför hizmeti sunuluyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri birçok proje ile öğrencilere destek sunduklarını söyledi.
Kuaförlerin gönüllü olarak projeye katıldıklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:
"Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında kuaförlerimiz bu işi gönüllü olarak yapıyor. Öğrenciler, berber ve kuaförleri karşılarında gördüklerinde mutlu olurken velilerimiz ise bu hizmetten dolayı memnunlar. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin mutlu olduğu, yüzlerinin güldüğü bir şehir için birçok projeyi hayata geçirdik ve bu projelerimiz devam etmekte. Başta gönüllü berber ve kuaförlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordugan, "Proje kapsamında ilçelerin en ücra mahallelerdeki dezavantajlı öğrencilerin saç kesim ve bakımlarını gerçekleştirdik." dedi.
Daha sonra öğrencilere hediyeleri verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kuaför, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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