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Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi

Sağlık Bakanlığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, öğrencilere sağlıklı yaşam ve ergenlik eğitimleri verildi.

25.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:51Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi
Sağlık Bakanlığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, öğrencilere sağlıklı yaşam ve ergenlik eğitimleri verildi.

Sağlık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde, sağlıklı yaşam ve ergenlik üzerine eğitim semineri düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Dr. Basak Tezel, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Dr. Tuba Esra Sahlar ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanı Uz. Dr. Mehtap Bingül'ün konuşmacı olarak katıldığı eğitim semineri iki oturumda düzenlendi. Öğleden önceki oturumda bayan öğrencilere, 'kişisel hijyen, sağlıklı yaşam ve ergenlik' konularında eğitimler verildi. Öğlenden sonra da erkek öğrencilere aynı konularda eğitimler verildi.

İki oturumda da özellikle kişisel bakım, sağlıklı yaşam önemi, ergenlik konuları üzerinde duruldu.

Eğitimlerin ardından yaklaşık bin öğrenciye kişisel bakım seti hediye edildi. - MARDİN

Sağlık Bakanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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