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Mardin'de öğretmenlerden 'evde kal' klibi

Mardin'in Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla 'Evde Kal Nusaybin' çağrısı yapan bir klip yayınlandı.

30.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:55
Mardin'de öğretmenlerden 'evde kal' klibi
Mardin 'in Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla 'Evde Kal Nusaybin' çağrısı yapan bir klip yayınlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin öncülüğünde yapılan çağrıda, öğrencilerin başta olmak üzere tüm vatandaşların evde kalarak virüsten korunmanın mümkün olduğu belirtildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin klipte yaptığı konuşmasında, "Sevgili öğrenciler, korona virüs için devletimiz, hükümetimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız sağlığımız için çok önemli kararlar alıyor. 30 Nisan'a kadar tatil değil uzaktan eğitim veriyoruz. O yüzden evde kalmak çok önemlidir. Bu süre zarfında TRT EBA TV'den derslerimizi takip edeceğiz, ailemizle vakit geçireceğiz ve bol bol kitap okuyacağız. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere evde kal Nusaybin" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Çetin, Nusaybin, Mardin, Güncel
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