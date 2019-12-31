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Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir okulda yetimler için yardım toplanan bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:58
'in ilçesinde bir okulda yetimler için yardım toplanan bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes İlk ve Ortaokulu'nda, idare odalarındaki yetimler için yardım toplanan bağış kutularının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Okuldaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, hırsızlık yapan zanlıların görüntüleri okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Adnan Menderes, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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