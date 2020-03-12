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Mardin'de okullar ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Mardin'de okullar ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildiMARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1200 okul ile toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

12.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:44
Mardin'de okullar ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Mardin 'de okullar ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1200 okul ile toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma başlatıldı. Ekipler, kent genelindeki 1200 okul ile toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, dezenfekte çalışmalarında kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nce onaylandığını söyledi. Çalışmaların devam edeceğini anlatan Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde düzenli bir şekilde salgın öncesi de dezenfekte çalışmalarını yapıyorduk. Koronavirüsün dünyada baş göstermesinden hemen sonra özellikle toplu taşıma araçları, vatandaşların toplu olarak kullandıkları alanlara dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyordu. Bu konu üzerinde hassas bir şekilde durarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmalarında kullandığımız ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlardır" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Mardin, Güncel

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