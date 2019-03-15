Mardin'de Okuma Yazma Öğrenen 2 Bin 229 Kadına Sertifika

Kaynak: AA

Mardin'de okuma yazma öğrenen 2 bin 229 kadına sertifikaları törenle verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezince (MARMEK) açılan 151 kursta 2 bin 229 kadın verilen eğitimle okuma yazma öğrendi.MARMEK'te düzenlenen sertifika programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, önemli bir projeye katkı vermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.Vatandaşların mutlu olması adına iki yılda önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Yaman, başlatılan okuma yazma seferberliğinde de büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.Personelimiz kırsal mahallelere giderek, hane hane kapı çaldı, okuma yazma bilmeyen kadınları tespit ederek, kurslara gelmesini sağladı. Yapılan çalışmalarla Türkiye çapında ilk 10'a girdik. Nüfusa oranla baktığımızda ise birinci olduk diyebiliriz." ifadelerini kullanan Yaman, bu başarıda emeği geçenleri kutladı.MARMEK Müdürü Emine Uğurlu Kartal, bir yıl içerisinde açtıkları 151 okuma yazma kursunda 2 bini aşkın kadına ulaşarak, onlara okuma yazma öğrettiklerini söyledi.Okuma yazma seferberliğinin çok önemli ve değerli bir proje olduğunu anlatan Kartal, kadınlara kursa katılım göstermelerinden dolayı teşekkür etti.Kursiyerlerden Gurbet Anlaşlıoğlu, okuma yazma öğrenmesiyle hayatının kolaylaştığını ifade ederek, başlatılan seferberlik nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.Zehra Baday da okuma yazma öğrenmenin hayali olduğunu kaydederek, "Hayat bizim için daha kolay olacak. Gelen mesajları, tabelaları okuyabileceğiz. Çok mutluyum emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.