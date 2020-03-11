Mardin'de operasyonlar devam ediyor
Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde 'Bagok' kırsalında düzenlenen operasyonda, iki farklı sığınakta muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
11.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:19
Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde 'Bagok' kırsalında düzenlenen operasyonda, iki farklı sığınakta muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde 'Bagok' kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda 2 farklı sığınakta gizlenmiş vaziyette teröristlere ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. - MARDİN
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde 'Bagok' kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başcı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda 2 farklı sığınakta gizlenmiş vaziyette teröristlere ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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