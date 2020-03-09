Mardin'de otomobille minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
09.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:02
Mardin 'in Dargeçit ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Dargeçit- Midyat kara yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 DN 3332 plakalı minibüs ile 71 AAP 086 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Dargeçit- Midyat kara yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 DN 3332 plakalı minibüs ile 71 AAP 086 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mardin'de otomobille minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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