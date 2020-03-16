Mardin'de pelvis kırığı olan hasta sağlığına kavuşturuldu
Mardin Devlet Hastanesinde pelvis kırığı olan hasta, Modifiye Stoppa Tekniği Yöntemi ile başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu.
16.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:54
Mardin Devlet Hastanesinde pelvis kırığı olan hasta, Modifiye Stoppa Tekniği Yöntemi ile başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu.
Trafik kazasında pelvis kırığı olan 48 yaşındaki Muzaffer Yalap, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Caner Çitak, hastanede ilk defa uygulanan bir teknikle hastayı ameliyat etti.
Çitak yaptığı açıklamada, Mardin Devlet Hastanesinde ilk kez kullanılan Modifiye Stoppa Tekniği Yöntemi ile hastayı ameliyat ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu teknikle daha küçük bir insizyon kullanılarak daha az kanama, daha küçük ameliyat skar izi ve daha az ağrılı bir operasyon gerçekleştirmiş olduk. Bu tür vakaları hiçbir şekilde il dışına sevk etmemek ve vatandaşlarımızın bu tür ameliyatlarını burada rahatça yapmalarını sağlamak amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf etmekteyiz."
Trafik kazasında pelvis kırığı olan 48 yaşındaki Muzaffer Yalap, Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Caner Çitak, hastanede ilk defa uygulanan bir teknikle hastayı ameliyat etti.
Çitak yaptığı açıklamada, Mardin Devlet Hastanesinde ilk kez kullanılan Modifiye Stoppa Tekniği Yöntemi ile hastayı ameliyat ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu teknikle daha küçük bir insizyon kullanılarak daha az kanama, daha küçük ameliyat skar izi ve daha az ağrılı bir operasyon gerçekleştirmiş olduk. Bu tür vakaları hiçbir şekilde il dışına sevk etmemek ve vatandaşlarımızın bu tür ameliyatlarını burada rahatça yapmalarını sağlamak amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf etmekteyiz."
Kaynak: AA
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