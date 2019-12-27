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Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü patlatıldı.

27.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:20 Mardin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi
'in ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinin Çalıköyü Mahallesi kırsalında arazide arama yaptı.
Aramalarda, kayanın altına tuzaklanan, 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı ile hazırlanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı, doğal bir mağara içine gizlenmiş şeffaf bidonlarda telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitil, 100 metre elektrik kablosu, piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilogram ağırlığında patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, ayrıca taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ve sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, el yapımı patlayıcılar ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler kontrollü imha edildi.

Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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