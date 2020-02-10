Haberler » Güncel » Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi - Haber

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta lava silahı ele geçirildi.

10.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:14Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi
'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta lava silahı ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında, "TETİK-2 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen mazgallı sığınakta lav silahı, 10 elektrikli fünye, 200 litre mazot, 60'lık akü ve 3 tüp ile termal kıyafet, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve sığınak imha edildi.

Mardin, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10:31  Haftalık burç yorumları 10 - 16 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
10.02.2020 14:03:34