Haberler » Güncel » Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIMardin'in Derik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek (27) için Kızıltepe ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlası'nda uğurlama töreni düzenlendi.

21.10.2019 12:13Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek (27) için Kızıltepe ilçesinde bulunan Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlası'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, kurum müdürleri ve askeri erkan ile şehidin eşi Bahar Önek, oğlu Miraç Mustafa, babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek katıldı. Şehit Muhammet Önek'in öz geçmişinin okunduğu törende dua edildi. Törende, ayakta durmakta güçlük çeken şehidin ailesini de Vali Yaman teskin etti. Duaların ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Önek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, ailesiyle birlikte askeri helikopterle memleketi Gaziantep'e gönderildi.



Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:42 Adana ve Osmaniye'de ORKÖY uygulamaları
13:37 İzmit'te ayakkabı boyacılarına özel alan
13:42 DHA YURT BÜLTENİ - 11
13:41 Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı
13:41 Erdoğan: Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı
13:40 Malezya Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim (1)
13:40 Vali Ali Mantı muhtarları kabul etti
21.10.2019 13:43:23