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Mardin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve YPS'ye şafak operasyonu düzenlendi.

15.08.2019 12:06 Mardin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) ve YPS'ye şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Savur, Nusaybin, Artuklu, Dargeçit ve Kızıltepe'de ilçelerinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ve YPS üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi ile terör örgütünü övücü yazıları duvarlara yazan 2 kişi suç üstü yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN

Mardin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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