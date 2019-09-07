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Mardin'de PKK saldırısı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva yaşamını yitirdi, 1 güvenlik korucusu da yaralandı

07.09.2019 15:00 Mardin'de PKK saldırısı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi
Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva yaşamını yitirdi, 1 güvenlik korucusu da yaralandı

Valilikten yapılan açıklamada Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Şafak 127 Operasyonu" kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun yaralandığı bildirildi.
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Mardin, Ömerli, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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