Haberler » Güncel » Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı - Haber

Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı

MARDİN'de polis aracı ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

29.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:16Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı

MARDİN'de polis aracı ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kızıltepe- karayolunda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya yönetimindeki 47 S 2192 plakalı minibüs ile sivil polis aracı, Organize Sanayi Bölgesi önünde çarpıştı. Savrulup, refüje çıkan minibüs, yan yattı. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve minibüs sürücüsü Nusret Yalçınkaya ile 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı 7 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kullanılmaz hale gelen araçlar ise çekicilerle otoparka götürüldü.



Mardin, Polis, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:43 İspanyol esintisiyle mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi
12:43 AVM'LERDE 'ŞAHANE CUMA' KUYRUĞU... BEKLEMEKTEN SIKILANLARDAN ALKIŞLI PROTESTO
12:42 Hakkı Bulut'un kızının evine giren kişi hakim karşısında
12:42 Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
12:42 Teksas'ta fabrika patlamasından sonra zorunlu tahliye
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
11:31 Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:18 Diyanet 'sahte peyhamber'in cenazesine neden imam göndermediğini açıkladı: Büyük günah işledi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 12:44:01