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Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı 2'si polis, 7 yaralı

Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı 2'si polis, 7 yaralıMardin'de polis aracı ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

29.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:46
'de polis aracı ile minibüs çarpıştı 2'si polis, 7 yaralı
Mardin'de polis aracı ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si polis, 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya yönetimindeki 47 S 2192 plakalı minibüs ile sivil polis aracı, Organize Sanayi Bölgesi önünde çarpıştı. Savrulup, refüje çıkan minibüs, yan yattı. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve minibüs sürücüsü Nusret Yalçınkaya ile 2 polis memuru yaralandı.
Yaralı 7 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kullanılmaz hale gelen araçlar ise çekicilerle otoparka götürüldü.
Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı 2'si polis, 7 yaralı

Mardin, Polis, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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