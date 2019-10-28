Haberler » 3. Sayfa » Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdüMARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açarak öldürdü.

28.10.2019 18:10
Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü
MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açarak öldürdü.
Olay Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfettin Ç., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı meslektaşı olan eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seyfettin Ç., tabancayla eşi Belma Ç. ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'ye tabancayla ateş açtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Belma Ç. ve annesi Ümmühan Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Seyfettin Ç., güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, Belma Ç. ve Ümmühan Güllü'nün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Mardin'de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:00 Fatma Şengül davasında savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi
19:55 Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
19:53 İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü
19:49 Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı
19:38 Hamile kadın yan yatan araçtan sağ çıktı, doğuma son anda yetiştirildi
19:26 İskelede dengesini kaybeden işçi düşerek yaralandı
19:14 Tatilciler hem kaçtı, hem de hortumu görüntüledi
28.10.2019 20:01:45