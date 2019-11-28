Haberler » Yerel » Mardin'de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralı - Haber

Mardin'de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralı

Mardin'de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralıMARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyete ait bir araç ve fabrika işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

28.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:52
'de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyete ait bir araç ve fabrika işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. 2'i polis memuru 7 kişi yaralandı.
Mardin Kızıltepe Karayolunda Organize Sanayi Bölgesi B girişi kavşağında fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki 47 S 2192 plakalı minibüs emniyete ait olduğu öğrenilen araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs refüje çıkarak yan yattı. Olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve sürücü Nusret Yalçınkaya ile 2'si polis memuru olmak üzere 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralı

Mardin, Polis, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
22:19 Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yerel basın ile bir araya geldi
22:06 Küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama
21:56 Aydın'da Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe konuşuldu
20:51 Mardin'de polisleri taşıyan araçla işçi servisi çarpıştı: 2'si polis 7 yaralı
20:49 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 22:30:38