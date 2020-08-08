Mardin'de polisten alkollü sürücülere yönelik denetim

MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, alkollü araç kullanılmasının önlenmesine yönelik denetim yaptı.

'Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik ve asayiş polisleri, ilçe genelinde dün akşam saatlerinde trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı kazalarını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda araç kontrol edilirken, alkol kullandıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.