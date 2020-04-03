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Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" klibi

Mardin'de Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" çağrısında bulundu.

03.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:42
Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe
Mardin 'de Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" çağrısında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, salgının yayılmasının önlenmesi için "Evde Kal Dargeçit" sloganı ile klip hazırladı.
Klipte polisler, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesi, uygulama noktaları, sokak ve caddelerde vatandaşlara Türkçe ve Kürtçe "evlerinde kalmaları" çağrısı yaptı.
Klipte koronavirüsle mücadele kapsamında yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyulmasını isteyen polisler, farklı açıklamalara itibar edilmemesinin önemini vurguladı.
"Evde hayat var, hayat eve sığar." çağrısına atıfta bulunan polisler, klipte şunları dile getirdi:
"Evde kal Dargeçit. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Kendimizi ve çevremizdekileri koruyalım. Umudumuz gelecek için. Yaşlımız ve gencimizle evde kalın bizim için. Biz her yerdeyiz sizin için. Yüreklerimizle bir olalım. Bugün evlerimizde kalalım, sağlıklı mutlu yarınlar için. Tehditlere boyun eğmeyiz. Yağmur çamur demeyiz. Hiçbir engel dinlemeyiz. Evde huzurunuz için biz her yerdeyiz sizin için. Sevdiklerinize güvenle sarılmak için bugün sosyal mesafeyi koruyalım. Taşıyıcı olup sevdiklerine zarar verme. Evde kal, Dargeçit, Mardin ve Türkiye."
Klip, Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturulması için sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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Kaynak: AA

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