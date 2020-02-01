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Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali" çocuklarla buluştu

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali" ni çocuklarla buluşturdu.

01.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:48Mardin'de, Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali
Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, TRT'nin sevilen çizgi filmi "Rafadan ile 'dir Burası Müzikali" ni çocuklarla buluşturdu.
Atatürk Kültür Merkezindeki müzikale çocuklar aileleriyle ilgi gösterdi. Gösteri öncesi çocuklar müzik eşliğinde eğlenerek, oyun oynadı.
Müzikalde sık sık "Türkiye'dir Burası" şarkısı seslendirilerek çocukların da eşlik etmesi sağlandı. Gösterinin ardından Rafadan Tayfa çizgi kahramanları çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Müzikalini, Mardinli çocuklarla buluşturduklarını belirtti.
Çocukların anne ve babalarıyla yoğun ilgiyle müzikale katıldığını belirten Yaman, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak, tarih ve kültür şehri Mardin'de sosyal çalışmalara önem veriyoruz. Gençlerimiz için aralık ayında Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat günleri düzenledik. Vatandaşlarımızı Devlet Tiyatrolarının katkılarıyla sürekli farklı bir konuda tiyatro ile buluşturuyoruz. Bu gün de çocuklarımızı müzikal ile buluşturduk. Çocuklarımız yoğun bir ilgi göstererek mutlu ve unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Belediyenin imkanlarını gençlere, çocuklara ve vatandaşlara aktardıklarını belirten Yaman, "İmkanları mutlu ve huzurlu bir şehir inşa etmek harcıyoruz." dedi.
Müzikal, cumartesi ve pazar günü saat 14.00 ile 17.00 olmak 4 seansta çocuklarla buluşacak.

Türkiye, Mardin, Tayfa, Güncel

Kaynak: AA

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